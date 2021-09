DJ Zona Euro: Taxa de desemprego recuou em julho

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego da Zona Euro continuou a recuar em julho, uma vez que a reabertura depois do alívio das restrições impostas pela pandemia impulsionou uma forte recuperação económica durante o verão.

A taxa de desemprego da Zona Euro recuou para 7,6% em julho face a um valor revisto de 7,8% em junho, mostraram dados do Eurostat esta quarta-feira.