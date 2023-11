DJ Zona Euro: Vendas a retalho abrandaram em setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Zona Euro caíram mais lentamente em setembro, o que sugere que a descida dos preços está a aumentar o poder de compra no bloco monetário.

As vendas a retalho desceram 0,3% em relação ao mês anterior, disse o Eurostat esta quarta-feira.

As vendas a retalho desceram 0,3% em relação ao mês anterior, disse o Eurostat esta quarta-feira.

Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam um recuo de 0,2%, mas a queda de agosto foi ...