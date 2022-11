DJ Zona Euro: Vendas a retalho aumentaram em setembro

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Zona Euro aumentaram em setembro apesar da inflação elevada estar a reduzir o rendimento disponível das famílias e a pressionar a confiança do consumidor.

O volume total de vendas a retalho subiu 0,4% em cadeia no mês de setembro, mostram os dados do Eurostat esta terça-feira. Este valor ficou em linha com as expectativas dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal....