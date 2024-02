DJ Zona Euro: Vendas a retalho caem em dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Zona Euro caíram no último mês de 2023, finalizando um ano negro para um setor penalizado pela queda do consumo.

As vendas a retalho caíram 1,1% em dezembro face ao mês anterior, mostraram dados da agência de estatísticas da União Europeia, o Eurostat, esta terça-feira.

O valor foi pior do que a queda de 0,8% esperada pelos economistas,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.