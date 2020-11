DJ Zona Euro: Vendas a retalho caem em setembro

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Zona Euro caíram em setembro, emitindo um novo sinal de que a recuperação económica do bloco desacelerou com o aumento de novas infeções por coronavírus.

A agência de estatísticas da União Europeia disse esta quinta-feira que o volume de vendas a retalho foi 2% inferior ao de agosto, uma queda maior do que os economistas esperavam.