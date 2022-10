DJ Zona Euro: Vendas a retalho caem novamente em agosto

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Zona Euro caíram ligeiramente em agosto, com a inflação elevada a pesar sobre os rendimentos das famílias e com o aumento dos receios sobre uma recessão.

O volume das vendas a retalho caiu 0,3% em cadeia em agosto, mostraram dados do instituto de estatísticas da União Europeia, o Eurostat, esta quinta-feira. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma ...