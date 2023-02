DJ Zona Euro: Vendas a retalho caíram em dezembro

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Zona Euro desceram em dezembro, uma vez que os consumidores reduziram as despesas devido à inflação e taxas de juro elevadas.

Os volumes das vendas a retalho caíram 2,7% em dezembro, face ao aumento revisto em alta de 1,2% em novembro, de acordo com dados do Eurostat esta segunda-feira. A leitura de dezembro foi superior aos 2,5% esperados pelos economistas consultados pelo The Wall Street ...