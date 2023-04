DJ Zona Euro: Vendas a retalho caíram em fevereiro devido a preços elevados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Zona Euro caíram em fevereiro, invertendo o crescimento do primeiro mês do ano, o que mostra que o consumo privado continua a ser pressionado pela inflação elevada e aumentos das taxas de juro.

O volume de vendas a retalho desceu 0,8% em fevereiro, face aos 0,8% revistos em alta de janeiro, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.

