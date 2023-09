DJ Zona Euro: Vendas a retalho caíram em julho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Zona Euro caíram em julho, contribuindo para os sinais de uma confiança fraca no bloco devido ao aumento dos preços no consumidor e taxas de juro elevadas.

As vendas a retalho desceram 0,2% em julho face a junho, quando as vendas subiram ligeiramente, de acordo com os novos dados publicados esta quarta-feira pelo Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...