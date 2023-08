DJ Zona Euro: Vendas a retalho recuam em junho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Zona Euro caíram inesperadamente em junho, sugerindo uma inflação alta e receios de abrandamento que continuam a pesar sobre a procura.

As vendas caíram 0,3% em junho face a maio, quando subiram 0,6%, segundo dados revistos esta sexta-feira pelo Eurostat.

Economistas consultados pelo The Wall Street Journal apontavam a um ligeiro aumento das vendas, embora essa previsão fosse em relaç...