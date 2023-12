DJ Zona Euro: Vendas a retalho recuperam antes do Natal

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Zona Euro aumentaram ligeiramente em outubro, a primeira subida em meses que sugere que os consumidores têm um pouco mais de liquidez antes da importante temporada festiva.

As vendas a retalho cresceram 0,1% em relação ao mês anterior, mostram os dados do Eurostat desta quarta-feira. Esta leitura ficou pouco abaixo do aumento de 0,2% dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal....