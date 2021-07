DJ Zona Euro: Vendas a retalho recuperam em maio com reabertura da economia

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Zona Euro cresceram em maio, invertendo as perdas registadas no mês anterior, sinalizando que a reabertura das lojas não-essenciais em vários países deu um impulso à recuperação económica da região.

