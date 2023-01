DJ Zona Euro: Vendas a retalho recuperam em novembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Zona Euro subiram em novembro, compensando parcialmente a queda de outubro, mesmo com os orçamentos das famílias a serem pressionados pela inflação alta e pelo aumento das taxas de juro.

O volume de vendas a retalho aumentou 0,8% em novembro, após cair 1,5% -- um valor revisto -- em outubro, de acordo com dados da agência de estatísticas da União Europeia, o Eurostat,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.