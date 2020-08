DJ Zona Euro: Vendas a retalho regressam a níveis pré-pandemia em junho

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Zona Euro regressaram aos níveis pré-pandemia registados em fevereiro, antes do início das medidas de confinamento.

O instituto de estatísticas da União Europeia disse esta quarta-feira que o volume de vendas a retalho no bloco monetário subiu 5,7% em junho face a maio. A recuperação acontece há dois meses seguidos, depois de uma queda recorde em abril.