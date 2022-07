DJ Zona Euro: Vendas a retalho sobem de forma moderada em maio

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Zona Euro aumentaram em maio, apesar da queda da confiança do consumidor e do aumento da inflação.

A agência de estatísticas da União Europeia, o Eurostat, disse esta quarta-feira que o volume de vendas a retalho aumentou 0,2% em maio em comparação com o mês anterior. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam um aumento de 0,3%.