DJ Zona Euro: Vendas a retalho sobem e superam expectativas em março

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Zona Euro aumentaram em março e superaram as previsões, apesar das restrições ainda em vigor por causa da pandemia.

O Eurostat disse esta quinta-feira que o volume das vendas a retalho subiu 2,7% em março face a fevereiro, uma leitura acima dos 1,6% esperados pelos economistas consultados pelo The Wall Street Journal.