DJ Zona Euro: Vendas a retalho sobem em novembro

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Zona Euro subiram em novembro apesar do aumento dos casos da Covid-19 na Europa, batendo as previsões de uma descida, disse o Eurostat esta sexta-feira.

O volume das vendas a retalho aumentou 1,0% em novembro face ao mês anterior, depois de uma subida revista em alta de 0,3% em outubro, disse o Eurostat. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma descida de 0,5% em novembro.