DJ Zona Euro: Vendas a retalho sobem ligeiramente em janeiro

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho subiram apenas ligeiramente em janeiro, falhando as expectativas uma vez que as restrições para conter a Ómicron continuaram em vigor, disse o Eurostat esta sexta-feira.

O volume das vendas a retalho aumentou 0,2% em janeiro, em comparação com dezembro, depois de uma descida de 2,7% em cadeia no mês anterior, disse o Eurostat.