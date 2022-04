DJ Zona Euro: Vendas a retalho subiram ligeiramente em fevereiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Zona Euro subiram apenas de forma ligeira em fevereiro, ficando aquém das expectativas, disse o Eurostat esta quinta-feira.

O volume de vendas a retalho aumentou 0,3% em fevereiro, face a janeiro, depois de um crescimento de 0,2% em cadeia no primeiro mês do ano, disse o Eurostat. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma subida de 0,5% em fevereiro.

