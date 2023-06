DJ Zona Euro: Volumes das vendas a retalho estabilizam em abril

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da Zona Euro estabilizaram em abril, um resultado abaixo do esperado, com a inflação elevada e os receios de abrandamento da economia a pesarem no consumo privado.

A estabilização das vendas em abril compara com uma leitura revista em alta de queda de 0,4% em março, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.

Os economistas consultados ...