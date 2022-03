WSJ: Abramovich, negociadores ucranianos poderão ter sido alvo de envenenamento

(DJ Bolsa)-- O oligarca russo Roman Abramovich e negociadores ucranianos sofreram sintomas de um possível envenenamento depois de uma reunião em Kiev este mês, referem fontes próximas do assunto.

Depois da reunião na capital ucraniana, Abramovich, que foi viajou entre Moscovo, Lviv e outros locais de negociação, assim como dois membros da equipa ucraniana, desenvolveram sintomas como vermelhidão nos olhos,...

