WSJ: Acordo sobre teto da dívida não altera rumo da despesa, economia dos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A proposta de acordo para elevar o limite da dívida federal teria apenas um efeito reduzido no abrandamento da economia dos EUA ou da inflação ainda elevada, de acordo com economistas, porque faz pouco para reduzir a despesa pública, que cresceu rapidamente durante a pandemia de Covid-19 e no seu seguimento.

O acordo entre o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o líder da Câmara dos Representantes, Kevin ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.