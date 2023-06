WSJ: Amazon planeia versão com anúncios de serviço de streaming de vídeo

(DJ Bolsa)-- A Amazon planeia lançar uma versão com anúncios do serviço de streaming Prime Video, procurando reforçar o negócio publicitário e gerar mais receitas com entretenimento, de acordo com fontes conhecedoras da situação.

As discussões, que as fontes dizem estar numa fase inicial e que decorreram nas últimas semanas, surgem depois de revisões de corte de custos nas unidades ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.