WSJ: Amazon utilizou algoritmo secreto para inflacionar preços

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com utilizou um algoritmo secreto com o nome de código "Projeto Nessie" para testar até que nível poderia aumentar os preços de forma a que fosse seguida pelos concorrentes, de acordo com excertos do processo monopolista da Comissão Federal de Comércio dos EUA, ou FTC, contra a empresa.

O algoritmo ajudava a Amazon a melhorar os lucros em artigos de várias categorias e, devido ...