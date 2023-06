WSJ: Arábia Saudita corta produção após desacordo sobre quotas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

VIENA (DJ Bolsa)-- A Arábia Saudita disse no domingo que vai reduzir um milhão de barris por dia no âmbito do acordo entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, e os aliados depois de uma das reuniões mais contenciosas dos últimos anos devido aos receios sobre o abrandamento da procura.

A Arábia Saudita disse que o corte se vai aplicar em julho e somar-se aos cortes anunciados ...