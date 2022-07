WSJ: Boeing perto de receber encomenda do 787 Dreamliner

FARNBOROUGH, Inglaterra (DJ Bolsa)-- A Boeing Co. está prestes a anunciar um acordo para a venda de 787 Dreamliners à firma de aluguer de aviões AerCap Holdings N.V., de acordo com fontes.

Não foi possível obter detalhes financeiros do negócio, mas a compra pode ser anunciada ainda esta terça-feira no Festival Aéreo Internacional de Farnborough, disseram as fontes.