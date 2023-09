WSJ: China proíbe uso de iPhones por responsáveis do governo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

BEIJING (DJ Bolsa)-- A China ordenou que responsáveis de agências do governo central não usem iPhones e outros dispositivos de marcas estrangeiras para trabalho ou que os tenham no local de trabalho, de acordo com fontes.

Nas últimas semanas, surgiram instruções por parte de superiores em reuniões ou em grupos de mensagens escritas, disseram as fontes. A diretiva é o mais recente passo de Beijing para cortar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.