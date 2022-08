WSJ: Citigroup vai desfazer-se das operações para o consumidor na Rússia

(DJ Bolsa)-- O Citigroup Inc. vai desfazer-se da unidade de banca para o consumidor na Rússia depois de as várias tentativas de vender a unidade terem sido afetadas pela invasão da Rússia à Ucrânia e as consequentes sanções ao sistema financeiro russo, disseram fontes próxima do processo.

O banco pode anunciar a decisão esta quinta-feira, disseram as fontes.