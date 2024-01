WSJ: EUA não impediram ataque na Jordânia por confusão na identificação do drone

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os EUA não conseguiram impedir o ataque mortífero a um posto avançado norte-americano na Jordânia porque o drone inimigo aproximou-se do alvo ao mesmo tempo que um drone dos EUA regressava à base, disseram responsáveis norte-americanos esta segunda-feira.

O regresso do drone levou a alguma confusão sobre se o drone que se aproximava era inimigo ou aliado, concluíram os responsáveis até... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.