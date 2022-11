WSJ: Fed deve subir taxas 50pb em dezembro após dados da inflação

(DJ Bolsa)-- O relatório da inflação de outubro dos EUA coloca a Reserva Federal dos EUA a caminho de subir as taxas de juro mais meio ponto percentual em dezembro, abaixo do ritmo das subidas recentes.

O Departamento do Trabalho dos EUA disse na quinta-feira que os preços no consumidor subiram a um ritmo menor em outubro do que nos últimos meses. A inflação subjacente, que exclui o preço dos bens alimentares ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.