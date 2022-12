WSJ: Fluxos comerciais globais caem pelo quarto mês consecutivo em outubro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os fluxos comerciais globais caíram pelo quarto mês consecutivo em outubro e mais acentuadamente do que nas leituras anteriores, um sinal de que os altos preços da energia e o aumento das taxas de juro estão a enfraquecer a procura interna por bens e a desacelerar a economia global.

Um indicador preliminar dos fluxos comerciais desenvolvido pelo The Wall Street Journal e publicado esta terça-feira aponta para uma queda de 2,8% ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.