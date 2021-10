WSJ: Fluxos comerciais globais recuperaram em agosto

(DJ Bolsa)-- Os fluxos de comércio global recuperaram parcialmente em agosto, no que pode ser um sinal de que o avanço da variante Delta da Covid-19 desacelerou, mas não paralisou, a recuperação económica global.

Um indicador antecipado dos fluxos comerciais, compilado pelo The Wall Street Journal e divulgado esta segunda-feira, aponta para uma subida de 2,0% em agosto em relação ao mês anterior.