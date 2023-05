WSJ: Goldman Sachs prepara mais uma ronda de despedimentos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs está a preparar mais despedimentos, de acordo com fontes próximas do assunto, o sinal mais recente de uma queda dos negócios em Wall Street.

O gigante financeiro prepara cortes que vão abranger uma série de funcionários, desde gestores a outros executivos seniores, disseram as fontes. Uma das fontes disse que os despedimentos vão afetar menos de 250 empregos. Não foi possí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.