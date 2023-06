WSJ: Grandes bancos dos EUA podem ter de realizar aumentos de capital de 20%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os reguladores dos EUA preparam-se para forçar os grandes bancos do país a fortalecer a respetiva base financeira, medidas que, segundo os reguladores, ajudarão a aumentar a resiliência do sistema após uma série de falências de bancos de médio porte este ano.

As alterações, que os reguladores vão propor ainda este mês, podem elevar os requisitos gerais de capital ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.