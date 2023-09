WSJ: Investidores vão para o outono com receios após subida

(DJ Bolsa)-- Os bulls dos mercados de ações estão em vantagem no início de setembro.

O S&P 500 está em alta de 18% desde início do ano, mesmo com a queda de agosto, a primeira descida mensal desde fevereiro. O benchmark subiu na última semana do mês, terminando perto dos máximos mensais pelo sexto mês consecutivo. Agora os investidores questionam se as ações podem continuar a desafiar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.