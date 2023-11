WSJ: Irão mantém expansão consistente do programa nuclear

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Irão continua a manter a expansão do programa nuclear, incluindo o armazenamento de urânio enriquecido perto do nível de armamento nos últimos meses, embora não tenha acelerado o ritmo de produção de combustível nuclear numa altura de turbulência no Médio Oriente.

No relatório trimestral confidencial enviado aos Estados-membros, a agência nuclear das Naçõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.