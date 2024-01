WSJ: PIB da China abranda para mínimo de 3 décadas, excluindo a pandemia

HONG KONG (DJ Bolsa)-- O crescimento da China no ano passado ficou num dos níveis mais baixos em décadas, demonstrando o forte impacto do colapso do setor imobiliário e da confiança do consumidor fraca sobre a segunda maior economia do mundo, apesar da retirada das restrições da Covid-19.

O produto interno bruto da China cresceu 5,2% no quarto trimestre e no total do ano de 2023, mostram os dados apresentados pelo ...