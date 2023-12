WSJ: Previsões do ano nos mercados de ações falharam quase todas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Quase ninguém pensou que 2023 seria um ano de grande sucesso para as ações mas dificilmente poderiam estar mais errados.

A Reserva Federal dos EUA aumentou as taxas de juro ao ritmo mais rápido desde a década de 1980, uma crise nos bancos regionais derrubou o Silicon Valley Bank e eclodiu uma guerra no Médio Oriente. Mesmo assim, as ações continuaram a subir.

