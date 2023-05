WSJ: Procura de presidente para Fed de Kansas City ainda sem resultados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A procura por um novo presidente para o banco da Reserva Federal de Kansas City entra no segundo ano depois de os responsáveis terem encontrado problemas no recrutamento de candidatos, de acordo com fontes.

O banco anunciou a 25 de maio de 2022 que tinha criado uma comissão conjunta para encontrar e escolher um novo presidente antes da reforma de Esther George em janeiro por ter atingido os 65 anos.

