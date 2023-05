WSJ: Recuperação das tecnológicas deixa empresas pequenas para trás

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações das grandes empresas estão novamente a ultrapassar as pares mais pequenas a grande velocidade.

O índice de empresas de grande capitalização Russell 1000 já subiu 9,2% este ano, superando os ganhos de 0,7% do Russell 2000 mais focado nas chamadas small caps. Esta é a maior disparidade de desempenho desde 1997 quando olhamos para anos em que o Russell 1000 está em terreno positivo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.