WSJ: Relatório do emprego dos EUA não resolve debate sobre taxas da Fed

(DJ Bolsa)-- O relatório do emprego dos EUA desta sexta-feira fez pouco para clarificar o debate sobre se a Reserva Federal deve manter as taxas de juro este mês. Mas sublinha a perspetiva de que, se os responsáveis da Fed optarem por uma pausa, devem aumentar as taxas no verão.

Os empregadores dos EUA criaram 339.000 empregos em maio, e as revisões mostraram um aumento líquido de 93.000 postos de trabalho em març... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.