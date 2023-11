WSJ: Responsáveis da Fed debatem se já subiram taxas o suficiente

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA deve manter as taxas de juro esta quarta-feira em máximos de 22 anos, ao mesmo tempo que deixa em aberto a possibilidade de outra subida para lutar contra a inflação.

Os responsáveis do banco central, cuja reunião de dois dias termina esta quarta-feira, podem voltar a subir em dezembro ou no próximo ano, caso a economia não abrande como esperado e a inflação volte ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.