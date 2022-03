WSJ: Rússia ameaça empresas ocidentais com detenções e congelamento de ativos

(DJ Bolsa)-- Procuradores russos emitiram uma série de avisos a empresas ocidentais na Rússia, ameaçando prender líderes empresariais que criticam o governo ou confiscar ativos de empresas que estão a tentar cessar atividade no país, segundo fontes próximas do assunto.

(DJ Bolsa)-- Procuradores russos emitiram uma série de avisos a empresas ocidentais na Rússia, ameaçando prender líderes empresariais que criticam o governo ou confiscar ativos de empresas que estão a tentar cessar atividade no país, segundo fontes próximas do assunto.

Os procuradores lançaram os avisos na semana passada a empresas como McDonald's Corp., a International Business Machines Corp. e a proprietária da KFC,...

