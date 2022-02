WSJ: SEC investiga venda de ações da Tesla por Elon Musk e o irmão

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A Securities and Exchange Commission está a investigar se as recentes vendas de ações por parte do CEO da Tesla Inc., Elon Musk, e do seu irmão violaram as regras de insider trading, de acordo com fontes próximas do processo.

A investigação da SEC começou no ano passado, depois de o irmão de Elon Musk ter vendido ações da Tesla no valor de $108 milhões um dia ...

