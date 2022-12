WSJ: SEC pondera revolucionar regulamentação de Wall Street

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A Securities and Exchange Commission sinalizou esta quarta-feira que quer emitir quatro propostas na próxima semana para tornar o mercado de ações mais eficiente aos pequenos investidores, um elemento-chave da agenda política do presidente Gary Gensler para Wall Street.

A SEC disse que a comissão de cinco membros vai considerar propor as regras numa reunião aberta a 14 de dezembro. Se a maioria ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.