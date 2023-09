WSJ: Sindicato, fabricantes automóveis 'distantes' em negociação contratual

(DJ Bolsa)-- O sindicato United Auto Workers continua distante de um acordo com as fabricantes de Detroit para um novo acordo laboral e está a preparar greves em algumas fábricas quando o atual contrato terminar no final desta quinta-feira, disse o presidente do sindicato.

Shawn Fain disse aos membros do sindicato no final de quarta-feira que a General Motors, a Ford Motor e a Stellantis estão mais próximas das exigências ...