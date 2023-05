WSJ: Stress na banca é grande risco para economia dos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O stress no setor da banca é uma das maiores vulnerabilidades que o sistema financeiro dos EUA enfrenta, de acordo com um relatório divulgado pela Reserva Federal dos EUA na segunda-feira.

A Fed disse no relatório de estabilidade financeira que uma recente sondagem concluiu que a inflação persistente e a consequente restrição monetária eram os principais riscos para a economia dos EUA. Mas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.