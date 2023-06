WSJ: Traders apostam que este bull market está apenas no início

(DJ Bolsa)-- Todos querem um pedaço do novo bull market.

Os traders apostam em opções bullish que vão produzir resultados se a recente subida das ações continuar.

Tem havido um grande aumento do trading ligado aos contínuos avanços desde as ações de inteligência artificial a empresas mais pequenas, vulneráveis ao estado da economia, e bancos regionais. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.