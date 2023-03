WSJ: UAE estudam saída da OPEP por divergência com Arábia Saudita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

DUBAI (DJ Bolsa)-- As autoridades dos Emirados Árabes Unidos revelaram que o país está a debater internamenta a saída da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, uma decisão que pode abalar o cartel e minar o seu poder nos mercados globais de petróleo.

Os Emirados entraram em conflito com os sauditas em outubro passado, quando a OPEP+ -- um grupo de 13 nações que junta ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.