WSJ: Volkswagen recupera marca antiga de SUV para competir com rivais nos EUA

BERLIM (DJ Bolsa)-- Depois de décadas a tentar vender engenharia alemã aos norte-americanos, apenas para ficar com uma pequena fatia do mais rentável mercado automóvel do mundo, a Volkswagen tem uma nova estratégia: fingir que é americana.

Inspirada por start-ups de veículos elétricos como a Rivian e no entusiasmo com a futura carrinha pickup da Tesla, a fabricante europeia prepara-se para relançar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.